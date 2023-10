Il percorso di Matteo Berrettini verso la Coppa Davis | due tornei per ritrovare una forma discreta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è pronto al rientro in campo: l’azzurro, dopo l’infortunio accusato agli US Open che lo ha costretto a guardare da spettatore la fase a gironi delle Finali dia Bologna, ha rinviato il ritorno alle competizioni cancellandosi dal torneo di Stoccolma, che si sta svolgendo in questi giorni. Il mirino del tennista italiano, a questo punto, si sposta sul torneo ATP 500 di Vienna, dove ha diritto all’ingresso nel main draw, manifestazione che servirà aper riprendere confidenza con le competizioni in vista della fase ad eliminazione diretta delle Finali dipoi non disputerà il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma comunque si recherà in Francia per salire di condizione prima del grande ...