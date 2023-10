Il Paradiso delle Signore | trama 18 ottobre 2023 | la scoperta di Umberto

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)Guarnieri farà unainaspettata nel corso della puntata de Ildi mercoledì 18. Stando alla, in particolare, il commendatore verrà a sapere che Adelaide ha troncato la sua relazione d'amore con Marcello e questo lo renderà molto felice e soddisfatto. La Contessa, di recente, ha lasciato Milano per trasferirsi a Ginevra dalla figlia Odile e ha deciso di lasciare Barbieri per non tenerlo legato ingiustamente a sé. Il giovane ha reagito con sgomento di fronte alla decisione di Adelaide e ha provato invano a farle cambiare idea. Marcello, dopo la partenza della sua amata, continuerà a soffrire per lei, mentresi rallegrerà per la fine della loro storia. Intanto, Matilde sarà ...