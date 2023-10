Il Papa invita a giornata di digiuno e preghiera per la pace il 27 ottobre

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il Santo Padre ha fatto un appello ai credenti affinché traducano le parole in azioni concrete per promuovere lanel mondo. Al termine dell’udienza generale, ilha annunciato la sua decisione di indire unadie penitenza per il 27ndo tutti a partecipare, ciascuno secondo la propria fede e convinzione, compresi i fratelli e le sorelle di diverse confessioni cristiane, i seguaci di altre religioni e coloro che si dedicano alla causa della. In particolare,Francesco ha programmato un momento dialle 18 presso San Pietro, in cui si unirà spiritualmente alla penitenza. Durante quest’ora, si pregherà affinché il mondo possa godere di ...

Ancora un appello al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha indetto un'altra giornata di digiuno e preghiera per la pace per il 27 ottobre, durante la quale presie ...Papa Francesco rivolge un appello per scongiurare la catastrofe umanitaria a Gaza, oltre che un invito a non dimenticare l'Ucraina.