“Il papà è arrivato in elicottero” Le nozze della figlia vip più sontuose che mai Come il suo abito da sposa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un altro matrimonio vip in questo ottobre 2023. Questa volta con doppia cerimonia, di cui la seconda in Toscana con il famosissimoinper accompagnare laall’altare. Leitaliane sono andate in scena lo scorso fine settimana, per la precisione sabato 14 ottobre nella tenuta Il Borro. Una cerimonia romantica, con unbianco a dir poco favoloso. Tutto perfetto eha sempre sognato, ha confermato laa Vogue, che ha pubblicato diversi scatti esclusivi dell’evento. La coppia ha dato inizio alla storia d’amore nel 2016, dopo un primo incontro avvenuto grazie ad amici comuni. “È stato amore a prima vista”, hanno confessato i due. E prima di pronunciare il fatidico Sì in Toscana i neo marito e moglie hanno ...