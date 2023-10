Il ministro Sangiuliano | È legge La memoria è un valore condiviso

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) ''Ringrazio i deputati per avere approvato all'unanimità il disegno diche istituisce a Roma il Museo della Shoah, già presente nelle altre grandi capitali europee. In tanti lo avevano pensato e ipotizzato ma, rispetto al passato, stavolta agli annunci sono seguiti i fatti. Nelle ore in cui ricordiamo l'orrore del rastrellamento degli ebrei del Ghetto di Roma, finalmente il Museo èdello Stato''. Lo afferma ildella Cultura, Gennaro, commentando l'approvazione definitiva da parte della Camera del disegno divarato dal Governo lo scorso 16 marzo e votato all'unanimità dal Senato l'11 luglio. ''La massima condivisione da parte dei due rami del Parlamento è il segno che coltivare ladelle atrocità dell'Olocausto rappresenta un ...