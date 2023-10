Il messaggio di hacking con foto di “combattimenti negli insediamenti ebraici” è falso

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il 17 ottobre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato lo stesso giorno su Facebook. Ilin questione recita: «ATTENZIONE!!!! Caricheranno ledeisu WhatsApp Il file si chiama Seismic Waves CARD. Non aprirlo, hackererà il tuo telefono in 10 secondi e non potrà essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici. Ne hanno parlato in TV. Anche da noi parte un attacco Cyber da tutte le direzioni. Questo è reale.». Il riferimento è al massiccio attacco lanciato il 7 ottobre 2023 da Hamas, organizzazione estremista palestinese che controlla la striscia di Gaza, contro Israele. Si tratta di un contenuto privo di alcun ...