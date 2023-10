Il made in Italy secondo Tombolini

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un futuro più sostenibile, di cui l’uomo è artefice, grazie alla sua capacità di creare e trasformare l’ambiente e la realtà che lo circonda., realtà fondata nel 1964 riparte da qui. Dal suo heritage, dai suoi valori e da quella voglia di affrontare il futuro a testa alta che la caratterizza da ormai tre generazioni. Perché l’azienda è una famiglia e solo restando uniti si superano le tempeste. Silvio Calvigionisi racconta così a Panorama.it, con passione e rispetto.ha recentemente annunciato un rinnovo in ottica green della sua sede marchigiana. Quali sono i motivi che hanno portato a questa scelta? Questa è un’azienda che è sul territorio da 60 anni (l’anniversario è previsto per il prossimo anno, ndr). I cambiamenti li viviamo con cautela da buoni marchigiani. Le innovazioni non devono svalutare le ...