(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Un...

Undi automobili blindate nere e bianche ha scortato il presidente Usa Joe Biden al termine della conferenza stampa verso l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. La trasferta a Tel Aviv ...

Il lunghissimo corteo di Biden che lascia Tel Aviv TGLA7

La strage all'ospedale di Gaza scatena la rabbia nel mondo arabo L'INDIPENDENTE

Dopo l’attacco di Hamas che ha provocato la morte di 1.300 israeliani e i conseguenti bombardamenti del governo israeliano, che hanno ucciso oltre 1.900 palestinesi, gli schieramenti si moltiplicano, ...Gironzoliamo nella coda del corteo: insieme ai Cobas, il popolo della Schlein tutti in coro contro Israele come negli anni '70, in una cover diretta alla perfezione dalle influencer velate sul pianale ...