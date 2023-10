Il ludopatico Fagioli scommise su Torino-Milan 2-1 | due gol assurdi sbagliati da Leao e due gol strani

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Consigli per le interviste: chiedere a Ricky Albertosi se conosce la ludopatia. Ingiustizie della vita: se Trinca e Cruciani avessero saputo della ludopatia… Questa sera Repubblica scrive che Nicolò(il, quindi malato, ergo vittima)la scorsa stagione live supartita che i granata vinsero 2-1. Scrive Repubblica: Ma quali sono le partite su cui Nicolòha giocato? Nelle carte, emergono alcune schedine, che il giocatore riceveva come ricevuta dopo aver puntato, sulla piattaforma Treema, convinto fosse così impossibile tracciarne i movimenti. Una partita su cui ha certamente scommesso èdel 30 ottobre 2022: stava puntando live, probabilmente davanti alla tv, come faceva spesso: giocare live ...

... in fondo chi se ne frega della reputazione di un giovane sportivose c'è da vendere qualche copia o acchiappare qualche click in più. Per un caso del destino la squalifica diè ...

Nicolò Fagioli racconta la sua ludopatia: ecco come è iniziato l'incubo Today.it

Fagioli, dagli allenamenti alla cura della ludopatia: cosa potrà fare e cosa no La Gazzetta dello Sport

Blog Calciomercato.com: Questa mattina facendo colazione ho letto sui giornali la notizia della pena, definita lieve, inflitta a Fagioli per il caso scommesse. Si parla di sette/otto ...Lo ha scritto sui social Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus e primo condannato dalla giustizia sportiva per il caso scommesse. Il centrocampista rompe il silenzio ma lo fa per scagliarsi contro ...