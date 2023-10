Il linguaggio giusto per il lettore giusto

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Gli editori hanno abbandonato i manuali “polverosi” figli del dopoguerra per lasciare il posto a ricettari esteticamente più appaganti e decisamente meno apologetici. I giornalisti hanno smesso di decantare le proprietà nutrizionali di frutta e verdura, e hanno imparato a confrontarsi con unpiù informato ed esigente. Le aziende hanno compreso che la scelta di un prodotto è sempre meno vincolata alle sue caratteristiche e sempre più condizionata dalla sfera valoriale che lo avvolge. Questi sono i presupposti del dibattito che ha animato l’appuntamento di Tavola Spigolosa dedicato alla narrazione del cibo, in continua inevitabile evoluzione, proprio come ilcontemporaneo. «Eravamo quattro amici in libreria…» canterebbero i ricettari che hanno fatto la storia, se solo avessero una voce. E gli editori, che possono testimoniare per loro, ...