Il jihadista sbarcato a Lampedusa? Una lezione ad Apostolico & Co

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Torna l’incubo terrorismo in Europa, sale il livello di allerta dopo la tragedia avvenuta lunedì a Bruxelles. L’attentatore, il tunisino Abdesalem Lassoued, era arrivato anel 2011 a bordo di un barchino, come migliaia di migranti in queste settimane. Dopo una permanenza in Italia è andato in Svezia, da dove sembra sia stato espulso. Tornato in Italia, nel 2016 è stato identificato a Bologna dalla Digos come radicalizzato, pronto ad aderire alla jihad e a combattere. Monitorato dall’intelligence e poi sparito nei radar, nel 2019 s’è visto negare il diritto all’asilo. Eppure è rimasto in Europa, in Belgio, dove due giorni fa ha spezzato due vite in maniera brutale. Una storia dolorosa, dalla quale è necessario trarre giovamento a partire da un dossier piuttosto rovente: i rimpatri. Appena arrivato in Italia, Lassoued aveva infatti abbandonato un centro per i ...