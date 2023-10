(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ilha deciso dire sulle politiche per lae per la. Ed è un obiettivo meritorio, dato che l’Italia ha un’enorme crisi demografica che è un problema p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Archiviato il taglio dell'Iva sull'infanzia, l'esecutivosulla decontribuzione totale per le donne con due figli: un bonus per un anno regressivo che ...come l'Assegno unico Ilha deciso ...

Il governo punta su famiglia e natalità, ma con misure bandierina a termine Il Foglio

Il governo punta a una manovra in tempi brevi AGI - Agenzia Italia

Archiviato il taglio dell'Iva sull'infanzia, l'esecutivo punta sulla decontribuzione totale per le donne con due figli: un bonus per un anno regressivo che andrà di più a chi meno ha bisogno. Perché n ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sanità, 3 miliardi in più in Manovra. Ma quanto spende l’Italia in rapporto al Pil