Il famoso cantante italiano diventerà padre | ma i fan non approvano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il mondo dei fan della musica italiana è stato scosso da una notizia tanto attesa quanto controversa: il celebre rapper Shiva si prepara a intraprendere una nuova avventura nella vita, diventandoper la prima volta. Tuttavia, la reazione dei suoi sostenitori non è stata uniformemente positiva, gettando luce su un aspetto controverso di questa nuova fase della sua vita. LEGGI ANCHE: Daa gommista, ecco che fina ha fatto la famosissima LEGGI ANCHE: Addio alla musica: l’annuncio choc delShiva: l’annuncio che ha scosso i fan La notizia che ha mandato in subbuglio i social è finalmente confermata: Shiva, ilrapper con una base di fan dedicata, si appresta a sperimentare la gioia della paternità insieme a Laura Maisano. L’annuncio è ...

E se il suo The Eras Tour sta 'costruendo una leggenda', come scritto dalgiornalista Rob ...nelle sale in Nord America la bellezza di quasi 100 milioni di dollari e il prossimo anno la...Britney Spears ha rivelato di essersi sottoposta a un aborto nel 2000, a 19 anni, durante la relazione con il cantante e attore Justin Timberlake ...Rispetto agli anni 90, oggi le fragranze con i nomi delle star si collocano nella fascia alta del mercato e puntano alle nicchie per differenziarsi rispetto ai competitor ...