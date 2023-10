Il Comune di Nogara celebra il debutto di Udogie in Nazionale | offese razziste tra i commenti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ancora episodi di razzismo, che questa volta vedono coinvolto Destiny, il quale contro Malta ha fatto il suo esordio nelladi Luciano Spalletti. Ildi, paesino dal quale proviene il calciatore del Tottenham ha volutore lo straordinario traguardo con un post in suo onore su Facebook. Tra i, però, anche una serie diignobili sul colore della pelle di. Il sindaco diFlavio Pasini, si è subito dissociato: “Vorrei essere chiaro – ha affermato sul Corriere Veneto -: prendiamo nettamente le distanze da ogni frase contro il colore della pelle di Destiny.è nogarese e non è ammissibile leggere certe cose contro un ragazzo che è nato e cresciuto nel ...

Si tratta del primo nogarese che veste la prestigiosa maglia della nazionale italiana di calcio , al punto che lo stessodi, in occasione del debutto, ha voluto celebrare l'evento con ...La celebrazione sui social del debutto in Azzurro del giocatore è stata macchiata da spregevoli commenti. Il sindaco: "Inammissibile leggere certe frasi" ...Destiny Udogie è il primo nogarese della storia a giocare nella Nazionale maggiore di calcio. Un orgoglio grande per il Comune di Nogara, ma alcuni non la pensano proprio così... Il nogarese Destiny U ...