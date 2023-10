Il cervo sfonda la cabina del tir | l’assurda morte di Manuel

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 Investe uncon il tir e perde la vita nell’uscita di strada. L’incidente è successo poco dopo le 7 di stamane sulla Provinciale 1, a Marziai, frazione del Comune di Quero Vas, nel territorio di Belluno. Il, centrato in pieno dal camion, è entrato nelladi guida. Il tir è sbandato a destra, finendo per ribaltarsi. L’autista,Favaro, 35 anni, nato a Treviso, viveva a Salzano, nel veneziano: dipendente della Vecchiato Trasporti di Preganziol è deceduto sul colpo. Morto anche l’animale. Nell’incidente è stata coinvolta parzialmente anche un’auto ma l’automobilista è uscito illeso dall’abitacolo. I vigili del fuoco, arrivati da Feltre e Belluno, hanno messo in sicurezza il tir. Inutile, il soccorso del personale del Suem 118: il medico ha ...

La cabina di guida del camion è stata devastata dalche, nell'impatto, ha sfondato il vetro. La persona alla guida di un'altra auto rimasta coinvolta non è in pericolo di vita.

Auto investe cervo e lo taglia a metà: la testa sfonda il parabrezza di un Tir e uccide l'autista - Foto ilgazzettino.it

Tir travolge cervo, l'animale sfonda il parabrezza e uccide il camionista Fanpage.it

Un’autista 35enne alla guida di un Tir è stato travolto da un cervo mentre viaggiava in direzione Belluno. L’impatto non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo. Epilogo drammatico anche per ...In provincia di Belluno un uomo è morto dopo aver investito un cervo, mentre era alla guida di un camion. Anche l’animale è morto nello schianto. L'incidente è avvenuto questa mattina a Marziai, lungo ...