Il capo ultras del Genoa | “quattro striscioni | sembra che processino Totò Riina”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)dela processo. L’Ansa scrive che in un momento di pausa del dibattimento lo storicoultrà Massimo Leopizzi, imputato per associazione per delinquere finalizzata all’estorsione e violenza privata, ha lasciato l’aula dicendo “è un processo perche”. Quando Preziosi ha ceduto la società, la Gradinata Nord deglidi Genova diffuse un comunicato in cui dichiarava che sarebbe tornata allo stadio. “L’incubo è finito, il nostroha una nuova proprietà. Il momento tanto sognato è finalmente arrivato, potremmo dire tante cose su chi per tanti anni ha tenuto in ostaggio il nostro Grifone, ma non lo faremo. Oggi, prima di ogni cosa, ci ...