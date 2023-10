“Il Boss è morto – Romanzo criminale di Matteo Messina Denaro fra storia e finzione” | il primo libro distopico sulla mafia – L’ESTRATTO

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Hanno ammazzatosi potrebbe definire “il. In un anno imprecisato del recente passato, il capo della, ancora latitante e all’apice del suo potere, viene improvvisamente ucciso in maniere barbara. Da chi? E per quale motivo, con quali oscurissimi obiettivi, visto che il risultato dell’omicidio sarà sicuramente l’avvio di una nuova mattanza, una “terza guerra” di? “Immagino come quella morte potrebbe essere stata in un mondo parallelo”, dice di questoedito dalla Compagnia Editoriale Aliberti l’autore, Benny Calasanzio Borsellino. Concittadino del(Calasanzio è nato nel 1985 a ...

Benny Calasanzio Borsellino IlRomanzo criminale di Matteo Messina Denaro fra storia e finzione Compagnia Editoriale Aliberti, I libri della salamandra extra+ 2023 Pagg. 160/ 15,90

