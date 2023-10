Il bivio di Meloni in vista delle europee Scrive Sisci

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’Italia come Paese e governo dopo il risultato del voto polacco, e il successo dei suoi partiti moderati, ha problemi importanti. L’Unione europea (Ue) è da sempre dominata da un blocco moderato cattolico/socialdemocratico. Dopo la vittoria elettorale l’anno scorso in Italia di Fratelli d’Italia (FdI) di Giorgiaalcuni pensavano che ci sarebbe stata una svolta. Partiti di destra più radicale avrebbero spostato gli equilibri del continente. Partiti conservatori radicali, da Vox in Spagna al PiS in Polonia, avrebbero dominato il voto. Sarebbe culminato nell’ascesa della destra francese di Marine Le Pen e la radicalizzazione della destra della Cdu tedesca o una piena legittimazione dei neonazisti dello AfD. Questo avrebbe sostituito gli orizzonti e la stessa politica della Ue con conseguenze per l’unione senza precedenti. In pochi mesi però queste attese sono ...