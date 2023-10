Il 18 ottobre si celebra il Bra Day Perché è importante la ricostruzione mammaria immediata per superare il tumore al seno

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ilalin Italia colpisce 1 donna su 8 nel corso della vita. Nella stragrande maggioranza dei casi, la cura oncologica comporta un intervento chirurgico più o meno demolitivo. Per recuperare l’integrità fisica, o semplicemente forme naturali e gradevoli, è necessario un intervento ricostruttivo. Mercoledì 18in tutto il mondo siil Bra Day, la giornata internazionale per la consapevolezza dellapost-oncologica. Per sensibilizzare sull’argomento, al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, nella sala MediCinema, la Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus metterà in scena uno spettacolo, portando sul palco medici, pazienti e persone, soprattutto donne, del mondo dello spettacolo e dello sport. ...