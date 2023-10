I video di Israele per provare che non ha attaccato l' ospedale a Gaza

Leggi Anche Ospedale colpito a Gaza, cosa si sa finora: dagli ordini di evacuazione alle versioni opposte fino ai(anche cancellati) diPur fornendo questa precisazione i giudici ...

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Biden: «Priorità ritorno degli ostaggi vivi. Anche vita ... Il Sole 24 ORE

Roma, 18 ott. (askanews) - Decine di palestinesi si sono scontrati con le forze israeliane a Hebron, nella Cisgiordania occupata, dove manifestanti sono scesi in piazza accusando Israele per l'attacco ...A parlare, secondo questa registrazione telefonica diffusa su X - l'ex Twitter - dalle Forze di difesa israeliane (Idf), sarebbero due presunti miliziani di Hamas che commentano tra loro l'attacco all ...