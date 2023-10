I tassi Bce abbattono la casa Ecco quanto costa comprare

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il falchi del rigore della Bce fanno un altro danno: dopo aver condannato alla recessione la Germania e messo in catene tutta l’economia europea, i dieci rialzi aidecisi dall’Eurotower negli ultimi 14 mesi spengono anche l’amore degli italiani per la. Chi sottoscrive un mutuo oggi deve corrispondere ormai un tasso medio del 4,29%, troppo pesanti quindi le rate da sostenere, soprattutto se sommate a un’inflazione che ha eroso le buste paga sul bilancio familiare. Così tra gennaio e giugno le compravendite di immobili sono scese in media dell’8,7% nel nostro Paese e ancora peggio è andato ai mutui, che hanno rimediato un capitombolo vicino al 30 percento. A snocciolare i dati è il Consiglio nazionale del Notariato, quindi il sismografo più sensibile, che stima un mercato immobiliare in contrazione del 10,5% nell’anno in corso. Una ...