I satelliti e la verità sulla strage all' ospedale di Gaza | Lucio Caracciolo | come stanno le cose

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Cosa è successo a? Chi ha colpito l', ladi martedì sera? Israele accusa Hamas. E ovviamente viceversa. Le evidenze presentate il giorno successivo da Tel Aviv sembrano indicare una responsabilità dell'organizzazione terroristica che governa la Striscia, ma tant'è: il caso sta avendo conseguenze drammatiche, si pensi all'assalto alle ambasciate israeliane in Medio Oriente. L'attacco all'tiene banco anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove nella puntata di mercoledì 18 ottobre, ospite in studio, c'è, esperto di geopolitica e direttore di Limes. "Cosa è sucesso aCity, all'di Al-Ahli? Da parte palestinese si parla di 500 morti: nell'...

... finirebbe in galera come Julian Assange, giornalista esemplare che per aver detto la, vive ...progressi significativi nei prossimi 10 anni e avranno il potenziale di disabilitare i, l'...

Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo: "I satelliti e la verità sulla strage all'ospedale di Gaza" Liberoquotidiano.it