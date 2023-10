I polacchi delle Ztl tornano al potere? Ecco che cosa ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Mancò Leopoli, non il valore. Ebbene sì, proprio così. I populisti del Pis, partito del premier uscente Mateusz Morawiecki e di Jaros?aw Kaczynski, pur se primi, non rivincono in Polonia. Se gli oppositori guidati da Donald Tusk riusciranno ad accordarsi, torneranno al governo con l'entusiastico sostegnofattucchiere nostre, ossia i giornali di John Elkann, quello di Carlo De Benedetti e la tivù di Urbano Cairo che pure non hanno potuto gioire fino in fondo causa incertezza di numeri e possibili variabili alleanze. Anche in Polonia si ripropone un ben preciso dato: il progressismo pro Ue prevale all'internoZtl, ovvero i grandi centri urbani, mentre il populismo euroscettico si impone sempre e comunque nelle periferie e nelle regioni rurali. Ma ben gli sta ai populisti, si mordessero pur le mani, chi è causa del ...