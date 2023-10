I manoscritti di Leopardi sono on line | fascino | creatività e correzioni di versi immortali a portata di click

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Che ie gli scritti di Giacomofossero intramontabili non è certo una novità: ma ora, con la digitalizzazione della raccolta delle opere del grande poeta di Recanati la bellezza immortale che trasuda a ogni rigo, a ogni parole delle composizioni poetiche dell’autore diventa ancora più accessibile e facilmente consultabile on. E allora, dai Canti allo Zibaldone, passando· per le opere in prosa, i discorsi, i saggi, le prefazioni. Ma anche i volgarizzamenti, le traduzioni, i frammenti, gli abbozzi. Come le tracce autobiografiche, gli elenchi di letture, i disegni letterari e infine l’epistolariodefinitivamente adi. Letteratura, idi GiacomoonIl ...