House of Gucci | perché nel film c’è solo una figlia

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nelofviene mostratauna delle due figlie di Maurizioe Patrizia Reggiani, Alessandra, mentre l’altra, Allegra, è assente; il motivo èmolto più semplice del previsto: per semplificare la storia dei, che si conclude con l’omicidio dell’imprenditore, commissionato dalla sua ex moglie. Cheof, pellicola che prende spunto dalle vicende accadute all’interno della famiglia, sia uno dei lavori più chiacchierati di Ridley Scott non ci sono dubbi. Le inesattezze e le diversità rispetto agli accadimenti reali infatti sono numerosi, e tra tutti non passa inosservato quello legato alle figlie di Maurizio e Patrizia. Nelinfatti viene mostrata solamente una delle due ...