House of Gucci film stasera in tv 18 ottobre | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ofè ilin tv martedì 182023 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVofin tv:La regia è di Ridley Scott. Ilè composto da Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston, Camille Cottin, Madalina Ghenea, Reeve Carney, Youssef Kerkour, Vincent Riotta, Andrea Piedimonte.ofin tv:1970. ...