House of Gucci | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ofinteramente in Italia, in particolare a Roma, Milano, sul Lago di Como e in Valle d’Aosta. La maggior parte delle riprese si è tenuta nella Capitale, comprese quelle che hanno ricreato, attraverso l’uso di teloni di colore blu e l’abbondanza di taxi gialli, l’ambientazione newyorkese. Sul Lago di Como è stata utilizzata Villa Balbiano, che si trova sulla riva occidentale dello specchio d’acqua, per ricreare la residenza di Aldo. In Valle d’Aosta, nello specifico a Gressoney-Saint-Jean, sono state realizzate tutte le scene ambientate in Svizzera a Saint-Moritz. Roma è diventata location anche per molte delle scene che vanno a ricreare ambientazioni milanesi. Per esempio il matrimonio, nella realtà celebrato a Milano nella Chiesa di Santo Spirito, è ...