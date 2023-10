House of Gucci | Anima gemella o Hercules? La tv del 18 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “of”. La storia della famiglia e dell’azienda: nel 1970 Maurizio, rampollo della dinastia, conosce Patrizia Reggiani e i due si innamorano. La loro storia d’amore viene osteggiata da Rodolfo, patriarca della famiglia, ciò nonostante, la coppia si sposerà e avrà due figlie. L’ambizione di Patrizia, desiderosa di indirizzare la politica dell’azienda, spingerà la donna oltre ogni limite… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “The reunion”. Verranno proposti due episodi: nel primo, Thomas scopre la morte del suo vero padre Francis e il coma del fratellastro Max. Annabelle è scomparsa, ma ha lasciato chiari indizi a tutti. Thomas trova risposte parlando con Fanny. Nel secondo, ...