Honor 90 5G | super offerta su Amazon con doppia SIM e 256 di storage

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top e propensi ad acquistarlo ad un prezzo molto vantaggioso, quest’oggi vi suggeriamo l’interessantesudi90 5G. Il dispositivo lo porterete a casa a soli 407,90 euro (invece di 549 euro di listino) applicando il coupon in pagina del valore di 22 euro. Potrete scegliere sia per l’opzione di colore Emerald Green che Midnight Black e vi sarà offerto conSIM. Il device è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti iscritti a Prime, l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. A seguire i dati tecnici. L’90 5G misura 161.9×74.1×7.8mm per circa ...