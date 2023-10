Hojlund | «San Marino voleva farmi male» | la risposta dell’avversario

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il botta etrae del difensore di SanAlessandro di Maio dopo la partita di qualificazione ad Euro 2024 C’è stato uno scambio di battute dopo la partita tra Sane Danimarca, vinta dai danesi per appena 1-2, uno dei risultati migliori della storia della piccola nazionale. Al termine della gara l’attaccante Rasmusha criticato l’approccio troppo fisico degli avversari, a cui ha risposto Alessandro Di Maio, difensore sanmarinese. LE PAROLE DI– «Mi hanno dato una ginocchiata sulla schiena, ora con l’adrenalina non so come sto, però è frustrante perché ho avuto in passato problemi con la schiena e avrei potuto rischiare la carriera un fallo così non può essere da giallo, capisco l’italiano,no ...