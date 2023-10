Hojlund contro San Marino | «Volevano distruggere la mia carriera»

Leggi su calcionews24

Rasmus ha parlato a TV2 della sfida tra San Marino e Danimarca. PAROLE – «Non so come stia la mia schiena. La gente sa che ho avuto problemi in passato, quindi è una situazione frustrante. Alla fine la cosa è diventata assurda, un fallo del genere non può ricevere solo un cartellino giallo. È una ginocchiata sulla schiena: un cartellino rosso chiaro secondo me. Non posso dire altro se non che penso che siano stati loro ad iniziare e poi hanno continuato perché non hanno nulla da perdere. Hanno pensato: 'Bene, va bene, potremmo anche provare ala'. Mi hanno preso di mira, capisco l'italiano, farmi male».