Hocus Pocus | Alison è una strega? La risposta del regista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ildi, Kenny Ortega ha svelato seè una. Si tratta di una delle teorie preferite dai fan, secondo cui Allison, l’interesse amoroso di Max, non è una semplice umana, ma unanel film del 1993. Parlando con Entertainment Weekly, Ortega ha detto di aver “avuto la sensazione per tutto il tempo fosse una piccola“. Ha persino pensato che la natura “ammaliante” di Allison avesse un potenziale per uno spin-off. Questa teoria deriva dalla fascinazione di Allison per le streghe e il soprannaturale, che emerge nel corso del film fantasy. Il fulcro diè costituito dalle sorelle Sanderson, tre subdole streghe che tornano in vita dopo essere state giustiziate durante il processo alle streghe ...