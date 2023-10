“Ho chiesto di rallentare | mi ha preso a martellate” | 46enne salvato da un netturbino

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Davvero ho visto la morte in faccia”. Lo ha scritto Matteo Bastianelli dopo la brutale aggressione subita lunedì sera a Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino, per un semplice cenno fatto a un automobilista. Mentre attraversava la strada per recarsi a lavoro, ilè stato prima investito e poi aggredito adal conducente di una Ford Focus. A salvarlo, come da lui stesso raccontato in un’intervista a Il Resto del Carlino, è stato l’intervento provvidenziale di un. “Stavo attraversando la strada a piedi (…) Una macchina velocissima ha svoltato e mi è sfrecciata a fianco. Ho alzato il braccio destro, per dire di andare più piano….Ma in realtà non ho detto nulla, nel senso che non ho parlato. Lui frena di colpo…”, ha raccontato al quotidiano Bastianelli, titolare di un punto vendita Conad a Fermignano. “Ho ...