Leggi Anche, è boom anche in Italia: 100mila ragazzi vivono rinchiusi in casa Leggi Anche, Marco chiuso in casa da 8 anni: 'Ho paura del giudizio sociale' Un fenomeno nato in ...

Hikikomori, via libera della Camera al contrasto dell'isolamento sociale volontario TGCOM

Milano, il ragazzo hikikomori e la sua rivincita: «Via dalla stanza, mi sono fidanzato» Corriere Milano

Roma, 18 ott - “L’hikikomori è un problema che sta veramente deflagrando, che sta diventando molto diffuso e che incide su una parte molto fragile della nostra popolazione, i giovani, che viceversa ...I punti principali della mozione I passi previsti dal programma sono la prevenzione degli stati patologici, l'intercettazione del disagio e il sostegno familiare con visite domiciliari. È previsto anc ...