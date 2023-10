Heritage e artigianalità | Valstar e Candiani Denim per la capsule collection

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), lo storico brand milanese di capispalla di lusso, e, l’azienda tessile lombarda specializzata nella produzione diche ha fatto del Made in Italy, della sostenibilità e dell’innovazione i suoi valori fondanti, uniscono le loro competenze in termini die qualità dei tessuti, dando vita ad unadi capi essentials per la stagione FW23. Frutto di questa collaborazione sono due modelli di archivio che diventano un vero must-have per l’armadio maschile: una over-shirt di ispirazione workwear e una giacca da caccia recuperata dall’archivio. La camicia in, grazie ad un’imbottitura in tessuto riciclato, risulta resistente e confortevole. La giacca, invece, ha un ...