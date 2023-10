Hercules La leggenda ha inizio film stasera in tv 18 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)Lahaè ilin tv martedì 182023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVLahain tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:,The Legend Begins USCITO IL: 30 gennaio 2014 GENERE: Azione, Avventura ANNO: 2014 REGIA: Renny Harlin: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam McIntyre, Rade Sherbedgia, Luke Newberry DURATA: 98 MinutiLa ...