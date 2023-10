Henderson risponde alle critiche | «Positivo che giochi in Arabia»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le parole di Jordan, centrocampista ex Liverpool, dopo i fischi ricevuti con la nazionale. I dettagli Jordanha parlato a Channel 4 dopo Inghilterra-Italia. PAROLE – «Qualche mese fa ho rilasciato un’intervista e il contenuto delle mie parole è stato travisato. Dissi chiaramente che non ho accettato la proposta dell’Al-Ettifaq solo per i soldi. Ritengo che siaanche per l’Saudita il fatto che nel campionatoun calciatore con i miei valori. Quando sono arrivato tutti erano a conoscenza delle mie posizioni, non sono certo cambiate».