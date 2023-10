Helmut Newton all’Ara Pacis | il fotografo che ha celebrato le donne

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Duecento fotografie, in parte inedite, riviste, documenti testimoniano la vita e tutti i passaggi professionali di uno dei fotografi più amati di tutti i tempi. La retrospettiva ". Legacy", ospitata al Museo dell'Aradi Roma fino al 10 marzo, mostra come il grande artista tedesco sia stato provocatorio e rivoluzionario.ha soprattutto cambiato la fotografia di moda, con le collaborazioni con stilisti come Courrèges, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, e grazie a servizi ispirati ai film di Hitchcock, Truffaut, Fellini: non solo scatti, ma vere e proprie storie. L'esposizione è curata da Matthias Harder e Denis Curti, che spiega: "E' ilche più di altri è riuscito a portare all'interno della fotografia di moda alcune tematiche e alcuni aspetti che hanno ...