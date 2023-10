“Heidi | ci manchi!” GF | è andata via ma ora arriva la sorpresa | Vittorio con gli occhi a cuore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Grande Fratello,Baci è fuori ma in fondo ancora dentro. Gli inquilini della Casa ma anche il pubblico ancora non si fanno una ragione dell’abbandono della concorrente, che infatti è ancora l’argomento cardine di questi giorni. È successo tutto lunedì notte, dopo la diretta del GF che ha visto l’ingresso di tre nuovi personaggi, Giampiero Mughini, Mirko Brunetti e Jill Cooper. Dopo aver parlato al telefono con i genitori in confessionale non è più rientrata nella Casa, ma è chiaro che ladel papà avvenuta poco prima sia stata ‘fatale’. Tra l’altro se ne èsenza salutare i compagni di avventura e questo ha reso tutti ancora più increduli. E tristi. Soprattutto, ovviamente, Massimiliano Varrese.Baci non ha ancora parlato pubblicamente dopo la sua uscita di scena, ma deve aver ripreso ...