Hamas ruba i profili social degli ostaggi (e li mostra in diretta Facebook). «È la nuova tattica dei terroristi»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In una inquietantedel terrore, hacker legati ad, subito dopo il sanguinoso blitz del 7 ottobre, si sono impadronitiaccountdi diversi israeliani presi ino...

'Questo finanziamento sosterrà più di un milione di sfollati palestinesi colpiti dal conflitto, compresi i bisogni di emergenza a Gaza, ha aggiunto, chiarendo: 'Sedevia ogli aiuti, avrà ...

Hamas ruba i profili social degli ostaggi (e li mostra in diretta Facebook). «È la nuova tattica dei terrorist ilmessaggero.it

Scontri a Beirut vicino ad ambasciata americana. LIVE Sky Tg24

In una inquietante nuova tattica del terrore, hacker legati ad Hamas, subito dopo il sanguinoso blitz del 7 ottobre, si sono impadroniti degli account social di diversi israeliani presi in ostaggio ...In una inquietante nuova tattica del terrore, hacker legati ad Hamas, subito dopo il sanguinoso blitz del 7 ottobre, si sono impadroniti ...