Haiducii | esce ‘Dragostea Din Tei – Future Rave’ | «Non la solita variante»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Paula Monica Mitrache, artista rumena naturalizzata italiana meglio nota con il nome d’arte, è pronta a far ballare con la nuova versione ‘festival’ di uno dei brani più iconici degli Anni Duemila., infatti, su tutte le piattaforme digitali di streaming e nei digital stores venerdì 27 ottobre Dragostea Din Tei – Futuer Rave, brano che arriva dopo i precedenti singoli rilasciati in soli due mesi. Impossibile non ricordare la hit Dragostea Din Tei, canzone che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica dance. A vent’anni dal suo lancio, la traccia non solo continua ad accendere i dancefloor ma promette di far scatenare anche le nuove generazioni nella nuova veste., nota per la sua versatilità e il suo talento, offre infatti una nuova interpretazione del brano, in chiave...