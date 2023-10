Guerra Israele | Schlein lancia l’allarme | poi su Hamas…

Leggi su notizie

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In merito a quanto sta accadendo inha espresso il proprio pensiero anche Elly: l’attuale segretaria del Partito Democratico ne ha parlato in una lunga intervista che ha rilasciato al “Foglio” Dodicesimo giorno di conflitto in. Attentato a Bruxelles di matrice islamica e la preoccupazione che cresce sempre di più. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Anche il Partito Democratico è sconvolto per le ultime e terribili notizie che arrivano. Lo ribadisce Elly. La segretaria dei dem ha espresso il suo pensiero in una intervista al noto quotidiano “Il Foglio“. L’italo-svizzera ci ha tenuto a ribadire di condannare questo durissimo attacco terroristico da parte di Hamas nei confronti dei civili israeliani. La segretaria del Partito Democratico, Elly(Ansa Foto) ...