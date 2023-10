Guerra cognitiva Così la Cina prova a modellare Internet e il mondo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) C’è un’arma che si utilizza in tempi di pace, tutti i giorni, senza che qualcuno se ne accorga. Non si impugna, né emette rumori. Si applica e basta. Il concetto di “cognitive war”, letteralmente traducibile come “”, uno strumento di pressione importante tanto quanto un tank o un jet da combattimento. Insinuarsi nella mente del proprio nemico, influenzarla e alla fine modellarla è d’altronde molto più subdolo di qualsiasi altra forma di soggiogazione. Specie perché questo modus operandi viene effettuato di nascosto, come scritto, nella nebulosa foschia di. A utilizzarlo più di tutti gli altri è la, che sfrutta i social network per insinuarsi nelle società altrui – leggasi nemiche – per influenzarle a suo piacimento. Di questo argomento ne avevamo già scritto qui, ma la questione è lungi ...