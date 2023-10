Greta Thunberg arrestata a Londra alla protesta contro i colossi petroliferi

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’attivista ambientalistaè statamartedì 17 ottobre a, durante una manifestazione organizzata in occasione di un evento che riunisce alti dirigenti dell’industria petrolifera e del gas. A darne per primo notizia è stato un fotografo Afp che si trovava sul posto. Alcune centinaia di manifestanti hanno bloccato tutti gli ingressi dell’hotel dove si svolge la conferenza dell’Energy Intelligence Forum. La ventenne attivista svedese è stata immortalata in un video mentre agenti di Scotland Yard – intervenuti per disperdere il picchetto di ambientalisti schieratisi a bloccare l’entrata principale dell’albergo nella capitale inglese – la trascinavano via. Chiusa all’interno di un van della polizia, la giovane ha poi rivolto un sorriso ad altri dimostranti che gridavano “thank you ...