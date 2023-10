Gratta e vinci | 30 anni in un secondo | la sua costanza è stata premiata

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), guai a perdere la speranza: l’incredibile storia di quest’uomo in pensione ci rivela che laviene sempre. Ognuno, ed è giusto che sia così, ha le proprie abitudini. La sua, ad esempio, era quella di recarsi ogni giorno presso lo stesso esercizio commerciale per fare una delle sue “cose” preferite. Una cosa che fa da tempo ormai immemore e alla quale non rinuncerebbe mai e poi mai. IlVeggente.it (AnsaFoto)Stephen Vanzuiden non è il solo uomo al mondo ad avere una passione del genere, giammai. Ci sono tante persone che, esattamente come lui, amano sfidare la dea bendata al punto tale da sentire l’esigenza di farlo ogni giorno. Quest’uomo di West Mifflin, in Pennsylvania, lo fa addirittura da 30. Sì, avete capito bene: 30. Non lo fa esattamente da ...