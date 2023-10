Grande Fratello | le news dell’ultim’ora | cos’è successo oggi | 18 ottobre

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La casa delcontinua a regalare emozioni, diamo dunque uno sguardo agli avvenimenti più importanti di182023 accaduti nel reality show più amato dagli italiani. Scopriamo i dettagli di queste ultime ore e analizziamo le dinamiche che hanno coinvolto i concorrenti, per restare aggiornati in vista della prossima puntata. Amore, emozioni e giochi nella Casa più spiata d’Italia Una splendida sorpresa ha interrotto la discussione tra Beatrice e Giuseppe. Un aereo con un messaggio d’amore da parte dei loro fan, i #Beabaldi, ha sorvolato la casa. Felici e grati per il messaggio, i due hanno posto un termine alla loro discussione e hanno danzato sulle note della canzone del loro primo bacio, proprio come indicato sullo striscione. Questo gesto ha creato una domanda tra gli spettatori: ...