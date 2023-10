Grande Fratello | il padre di Heidi elude i microfoni | rivelato cosa ha detto all’orecchio alla figlia

Leggi su chenews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) IldiBaci è entrato nella casa delper parlare con la. L’uomo però ha eluso idicendo unaragazza. Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5 il cast è stato scosso dall’incontro trae il signor Genti. Ildell’imprenditrice pescare ha messo in guardia lada Massimiliano Varrese per poi dirle una. Ildiha sussurrato una frase in albanese(Mediaset Extra) – chenews.itIl signor Genti è apparso visibilmente contrariato dal legame tra la ...