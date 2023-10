Grande Fratello | ex Vippona critica l’attuale edizione del reality e lancia una inaspettata stoccata a Giulia De Lellis!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Clarissa Selassié è sta una delle protagoniste del Gf Vip 6, insieme alle sorelle Lulù e Jessica, che ha anche vinto il. Proprio Clarissa, intervistata da Fanpage.it, ha parlato del, soffermandosi in primis se si sia sentita o meno tirata in causa da Alfonso Signorini quando ha dichiarato di essersi pentito di aver dato in passato spazio alla volgarità al Gf: Assolutamente no, nella casa abbiamo sempre proposto temi importanti come il razzismo o il bullismo. Mia sorella Lulù si è innamorata di un ragazzo con disabilità. Non mi sento parte di quella fetta di trash e nella mianon penso ce ne sia stato chissà quanto. Ad ogni modo, ho seguito poco il programma lo scorso anno, ma so quanto sia difficile rimanere lucidi. Se i concorrenti hanno detto qualche parola di troppo può succedere, ...