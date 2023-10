Grande Fratello | Alfonso Signorini parla del flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi | “I loro baci non sono appassionati come vorremmo ma…”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), alla conduzione delper il quinto anno consecutivo, ha detto la sua sulla prima coppia dell’attuale edizione. Il giornalista, tra le pagine di Chi Magazine, hato delin corso trarispondendo al messaggio di una lettrice che ha scritto: Buonasera, al Gf 2023 la liaison tra(una rosa rossa con spine acuminate in un cesto di patate novelle) e(l’unico individuo che ha sentito, in lei, non le spine, ma il profumo) ha il sapore di questo autunno tardivo, con l’incursione di una inaspettata estate…Lo sguardo giovane e curioso di lui, tuttavia, tradisce una sorta di ...

... Arnold Schwarzenegger , Talia Shire (Adrianaaaa), ildell'attore, Frank Stallone Jr. e ... il regista che è in me ha riconosciuto il suoamore per la sua famiglia e per sua moglie. Ma ...

Secondo Letizia Petris, Beatrice Luzzi avrebbe dimostrato poca sensibilità nel fare un brindisi per Heidi Baci alla presenza di Massimiliano Varrese ...Nell’ultima puntata del Grande Fratello, la concorrente pescarese Heidi Baci ha definitivamente abbandonato il gioco in piena notte, dopo una puntata per nulla semplice. Il motivo scatenante è stato l ...