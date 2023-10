Grande Fratello | Alfonso Signorini commenta i casti baci tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

... ma soprattutto è la città in cui vive tutta la famiglia Rodriguez: i suoi genitori, suo...Belen a Milano e qual è l'arredamento della sua casa Belen Rodriguez al momento abita in un...

Grande Fratello, È sempre Cartabianca, Pomeriggio 5: come sta andando la ‘rivoluzione Mediaset’… Il Fatto Quotidiano

Fratello, Mirko Brunetti dopo poche ore nella Casa parla di Greta Rossetti: “Ad oggi non so se…” A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Fratello, Mirko… Leggi ...Giuseppe Garibaldi nella casa del GF ha confessato a Fiordaliso di non sentirsi bene. Ieri sera ha rivelato di essere stato visitato da un dottore: “Mi ha detto che sto combinato male, mi ha dato ...